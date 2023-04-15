الخطوط السعودية تعلن تعرض إحدى طائراتها لحادث في مطار الخرطوم

أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن تعرض إحدى طائراتها لحادث في مطار الخرطوم، قبل مغادرتها من هناك إلى الرياض.

وأوضحت الخطوط السعودية في بيان عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، اليوم السبت، أن طائرتها من طراز إيرباص "A330" بالرحلة رقم "SV458" قد تعرضت لحادث في مطار الخرطوم الدولي، قبل إقلاعها متوجهة إلى الرياض، في تمام الساعة 07:30 بتوقيت غرينيتش.

وعلى الفور، استجاب فريق الطوارئ لدى الشركة السعودية، وتم تعليق جيمع الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار آخر.

ويأتي ذلك على خلفية اندلاع اشتباكات صباح السبت في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

المصدر: RT