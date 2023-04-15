 
مباشر
عاجل
الجيش السوداني يقرر حل قوات الدعم السريع وإنهاء انتداب جميع أفراد الجيش لديها

قائد قوات الدعم السريع: استسلام البرهان وكباشي هو الحل في السودان وسنلقي القبض عليهما خلال ساعات

أخبار العالم العربي

قائد قوات الدعم السريع: استسلام البرهان وكباشي هو الحل في السودان وسنلقي القبض عليهما خلال ساعات
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v4s7

اعتبر قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي أن استسلام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان والفريق أول شمس الدين كباشي هو الحل في السودان.

وقال محمد حمدان دقلو: "المفتش العام للجيش انضم للدعم السريع، والبرهان محاصر في بيدروم، ونحن نحاصره داخل القيادة العامة".

وأردف دقلو: "الذين يقاتلوا فينا الآن هم المجاهدين جماعة على كرتي، وأتحدث إليكم الآن من أمام أبواب القيادة العامة".

وأكمل: "استسلام البرهان المجرم وكباشي هو الحل، وسنلقي القبض عليه خلال الساعات القادمة".

وتابع دقلو: "استلمنا فوق الـ200 دبابة الآن..أما السيارات فلا حصر لها".

وصباح اليوم السبت، اندلعت اشتباكات في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا