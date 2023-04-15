قائد قوات الدعم السريع: استسلام البرهان وكباشي هو الحل في السودان وسنلقي القبض عليهما خلال ساعات

اعتبر قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي أن استسلام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان والفريق أول شمس الدين كباشي هو الحل في السودان.

وقال محمد حمدان دقلو: "المفتش العام للجيش انضم للدعم السريع، والبرهان محاصر في بيدروم، ونحن نحاصره داخل القيادة العامة".

وأردف دقلو: "الذين يقاتلوا فينا الآن هم المجاهدين جماعة على كرتي، وأتحدث إليكم الآن من أمام أبواب القيادة العامة".

وأكمل: "استسلام البرهان المجرم وكباشي هو الحل، وسنلقي القبض عليه خلال الساعات القادمة".

وتابع دقلو: "استلمنا فوق الـ200 دبابة الآن..أما السيارات فلا حصر لها".

وصباح اليوم السبت، اندلعت اشتباكات في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

المصدر: RT