الخارجية الأوكرانية: تم إجلاء أطقم طائراتنا المدنية المحاصرة في الخرطوم

أكد ممثل وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو، أنه تم إجلاء أطقم الطائرات المدنية الأوكرانية، التي كانت محاصرة في مطار الخرطوم بسبب الاشتباكات المسلحة، بنجاح وهم في مكان آمن.

وأشار نيكولينكو، إلى أن المعلومات الواردة من عدد من وسائل الإعلام الأوكرانية حول القبض على أطقم الطيران الأوكرانية كرهائن غير صحيحة، ولا تتوافق مع الواقع.

وقال نيكولينكو: "لم يتم تأكيد المعلومات حول أسر الرهائن الأوكرانيين.. وأثناء تفاقم الوضع، كان أفراد من طواقم الطيران الأوكراني في المطار الدولي بالخرطوم.. وتمكنت هذه المجموعة من الخروج.. وحاليا هم في مكان آمن.. القنصل الفخري الأوكراني في السودان يعتني بهم، ووزارة الخارجية الأوكرانية وسفارة أوكرانيا لدى مصر تراقبان عن كثب القضايا الأمنية للمواطنين في السودان تحت رقابة خاصة".

وفي وقت سابق اليوم السبت، أفادت شركة الطيران الأوكرانية SkyUp، أن 36 من موظفيها من أطقم طائرتين تم احتجازهم في الخرطوم، حيث يدور قتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

المصدر: تاس