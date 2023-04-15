السعودية.. بيان جديد بشأن تعرض طائرة لإطلاق النار في مطار الخرطوم

أكدت الخطوط الجوية السعودية تعرض إحدى طائراتها لإطلاق نار في مطار الخرطوم أثناء تجهيزها لرحلة العودة SV458، وعلى متنها طاقم الطائرة والضيوف متجهة إلى الرياض صباح اليوم السبت.

وأشارت "الخطوط السعودية" في بيان، إلى أن أضرارا لحقت بالطائرة، لافتة إلى أن "يتابع مركز تنسيق الطوارئ في الخطوط السعودية مع الملاحين وموظفي الخطوط السعودية بالمطار وسفارة المملكة بجمهورية السودان والجهات الرسمية الأخرى كافة المستجدات بهذا الشأن".

وأضاف البيان: "تم التأكد من وصول كافة أعضاء طاقم الطائرة إلى مقر السفارة بالسودان، فيما تم إعادة الطائرات التي كانت في الجو وتعليق الرحلات من وإلى السودان حفاظا على سلامة الضيوف وطاقم الطائرات.

هذا وقد خصصت السعودية أرقاما هاتفية من داخل المملكة ورقما آخر من خارج المملكة لتواصل ذوي الضيوف وطاقم الطائرة وذلك لتوفير كل الدعم.

وقد تعرضت طائرة الخطوط الجوية السعودية من طراز ايرباص (A330) بالرحلة رقم (SV458)، لحادث في مطار الخرطوم الدولي قبل إقلاعها متجهة إلى الرياض في تمام الساعة (07:30) بالتوقيت العالمي من صباح اليوم السبت 15 أبريل.

وعلى الفور، استجاب فريق الطوارئ لدى الخطوط السعودية؛ حيث تم تعليق جميع الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار آخر، كما تعمل فرق العمل جنباً إلى جنب مع كافة السلطات ذات العلاقة وعلى رأسها سفارة المملكة لدى جمهورية السودان للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الحادث.

المصدر: RT