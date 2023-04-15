البرهان: إذا استمرت الحرب سنستدعي قواتنا من مناطق مختلفة للخرطوم

قال رئيس مجلس السيادة بالسودان عبد الفتاح البرهان، إن "قوات الدعم السريع هي من هاجمت مقراتنا"، وأكد أنه في حال استمرار الحرب سيتم إدخال قوات الجيش للخرطوم من مناطق مختلفة.

وأضاف البرهان في مقابلة مع قناة "الجزيرة" أنه تفاجأ اليوم السبت، بمهاجمة قوات الدعم السريع لمنزله في التاسعة صباحا.

وأوضح أن ما يحدث يجب أن يمنع تكوين أي قوات خارج رحم القوات المسلحة. وأكد أنه "لا أحد يفضل الحرب ولكن ما حدث يجب أن يكون عظة وعبرة للناس".

وقال البرهان إن الجيش السوداني ما زال يحتكم إلى صوت العقل، وطالب بإعادة قوات الدعم السريع التي دخلت الخرطوم إلى أماكنها.

وأضاف أن هناك احتياطات جيدة وقواعد عسكرية لم يتم تحريكها حتى الآن، مؤكدا أنه لم يستطع أحد دخول القيادة العامة وأن الأمور تحت السيطرة، وأن كل المرافق الاستراتيجية تحت السيطرة.

وصرح البرهان بأن قوات الدعم السريع تسللت للمطار عبر صالة الحج والعمرة وأحرقت بعض الطائرات ما دفع قوات الجيش للتعامل معها.

المصدر: الجزيرة