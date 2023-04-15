قائد قوات الدعم السريع: القتال مع الجيش السوداني لن ينتهي إلا باستلام جميع المقار العسكرية

قال قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو، إن القتال مع الجيش السوداني لن ينتهي إلا باستلام جميع المقار العسكرية، مؤكدا على أن الأحداث الجارية ستؤدي إلى حل سلمي.

وأفاد دقلو في تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم السبت، عقب اندلاع اشتباكات مع الجيش السوداني في الخرطوم ومناطق أخرى، "لن يتوقف القتال إلا بعد استلام جميع المقار العسكرية... والأحداث الجارية ستؤدي إلى حل سلمي وستنتهي بأقل الخسائر".

واعتبر قائد قوات الدعم السريع أن، "الجيش السوداني أعلن الحرب قبل أيام في اجتماع القيادة ولكننا أبدينا الموافقة على خفض التصعيد"، موضحا أن الاشتباكات اندلعت "بعدما فوجئنا بقوات كبيرة اليوم تحاصر قواتنا في أرض المعسكرات وإغلاق الشوارع والكباري (الجسور)".

وأكد دقلو أن قوات الدعم السريع "حاولت استلام المطارات لأن الجيش السوداني يحاول استهداف الدعم السريع من خلالها"، كما أكد أنه "لم ترد أي معلومات حول سقوط طائرات".

المصدر: سبوتنيك