السفارة الروسية: نحن على اتصال مع المواطنين الروس في السودان

أكدت السفارة الروسية لدى السودان أنها على اتصال مع المواطنين الروس، وتعمل على تثبيت نداءات رعاياها حول كيفية التصرف في حال انزلقت الأوضاع نحو الأسوأ.

وصرّح بذلك القنصل الروسي في السودان، غيورغي أمبارتسوميان، على هواء قناة "روسيا -1" اليوم السبت.

وأضاف أمبارتسوميان: "كانت هناك نداءات توضيحية من المواطنين الروس حول كيفية التصرف في حال تفاقمت الأوضاع. ونحن على اتصال بجميع الروس، الروس هادئون."

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وأكد القنصل الروسي في السودان أنه في محيط السفارة الروسية هناك لم تقع أي اشتباكات.

وأردف قائلا: "السفارة حاليا في وضع أمني مشدّد".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، عبّرت السفارة الروسية لدى السودان عن قلقها من تصاعد العنف في البلاد، داعية طرفي النزاع إلى وقف سريع لإطلاق النار وإجراء مفاوضات من أجل استقرار الأوضاع.

وأشارت في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية ونشر في صفحتها على "تيلغرام"، إلى قلقها من تصعيد العنف، داعية طرفي النزاع إلى وقف إطلاق النار بسرعة وإجراء مفاوضات بهدف استقرار الوضع في السودان الصديق لنا. وفي الوقت ذاته نحث المواطنين الروس المتواجدين في السودان على البقاء في منازلهم وضبط النفس.

المصدر: تاس