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الجيش السوداني يقرر حل قوات الدعم السريع وإنهاء انتداب جميع أفراد الجيش لديها

قوات "الدعم السريع" في السودان: انضمام المفتش العام وضباط من القوات المسلحة إلى صفوفنا

أخبار العالم العربي

قوات
AFP
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قالت قوات "الدعم السريع" في السودان اليوم السبت إن عناصر من الجيش السوداني انضمت إلى قواتها بقيادة المفتش العام وعدد من الضباط.

وفي بيان لها، أوضحت قوات "الدعم السريع": "تعلن قيادة قوات الدعم السريع عن انضمام عدد من شرفاء القوات المسلحة الى قوات الدعم السريع بقيادة المفتش العام وكوكبة من الضباط الشرفاء من القوات المسلحة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس مجلس السيادة بالسودان عبد الفتاح البرهان، إن "قوات الدعم السريع هي من هاجمت مقراتنا"، وأكد أنه في حال استمرار الحرب سيتم إدخال قوات الجيش للخرطوم من مناطق مختلفة.

المصدر: RT + وكالات

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