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الجيش السوداني: متمردون أحرقوا طائرات مدنية في مطار الخرطوم (فيديو)

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الجيش السوداني: متمردون أحرقوا طائرات مدنية في مطار الخرطوم (فيديو)
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قال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني إن "عناصر من القوات المتمردة تسللت لمطار الخرطوم وأحرقت طائرات مدنية".

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الجيش السوداني ينفي لـ RT قيام قوات الدعم السريع بالسيطرة على القصر الجمهوري
الجيش السوداني ينفي لـ RT قيام قوات الدعم السريع بالسيطرة على القصر الجمهوري

واندلعت اشتباكات صباح اليوم السبت في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

وفي وقت سابق، أعلنت الدعم السريع سيطرتها على عدة مواقع بينها القصر الجمهوري ومطار الخرطوم، لكن المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني نفى لاحقا لـ RT ذلك، مؤكدا على أن المواجهات ما زالت مستمرة.

وأشار إلى أن البلاد في حالة حرب حاليا، وفي الحرب تحصل العديد من المتغيرات، لكن الجيش ما زال مسيطرا على المواقع التي أعلن الدعم السيطرة عليها.

المصدر: RT

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