الجيش السوداني: متمردون أحرقوا طائرات مدنية في مطار الخرطوم (فيديو)

قال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني إن "عناصر من القوات المتمردة تسللت لمطار الخرطوم وأحرقت طائرات مدنية".

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واندلعت اشتباكات صباح اليوم السبت في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

وفي وقت سابق، أعلنت الدعم السريع سيطرتها على عدة مواقع بينها القصر الجمهوري ومطار الخرطوم، لكن المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني نفى لاحقا لـ RT ذلك، مؤكدا على أن المواجهات ما زالت مستمرة.

وأشار إلى أن البلاد في حالة حرب حاليا، وفي الحرب تحصل العديد من المتغيرات، لكن الجيش ما زال مسيطرا على المواقع التي أعلن الدعم السيطرة عليها.

احتراق طائرات في مطار الخرطوم pic.twitter.com/MhPKTaXlL3 — RT omane kamal (@omanekamal) April 15, 2023

مشاهد من داخل مطار الخرطوم .. ماذا يحدث في السودان؟ pic.twitter.com/yLpRhp8MXe — خط البلدة 🚐 (@saudibus222) April 15, 2023

احتراق طائرات مدنية في مطار الخرطوم جراء الاشتباكات المندلعة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع pic.twitter.com/JAcbGpkDGC — شبكة رصد (@RassdNewsN) April 15, 2023

قصف بالطيران الحربي جوة مطار الخرطوم لا حول ولا قوة الا بالله

الا لعنة الله على الكيـزان الا لعنة الله على الكيـزان الا لعنة الله على الكيـزان #السودان_انقلاب_الكيزان#ارضا_سلاح#السودانpic.twitter.com/eCvRUQNUws — Ameen Makki (@Dr_AmeenMakki) April 15, 2023

المصدر: RT