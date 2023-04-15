قوات الدعم السريع السودانية تنشر مقطعا تقول إنه لجنود مصريين في شمال البلاد

أظهر مقطع فيديو نشرته قوات "الدعم السريع" في السودان لأسرهم كتيبة من الجيش والقوات المصرية في قاعدة عسكرية بمروي، شجاعة ضابط تحمّل مسؤوليته عن كافة العناصر المحتجزة.

وفي مقطع الفيديو الذي نشرته قوات "الدعم السريع"، توجه الضابط المصري للمسؤول في قوات "الدعم السريع" قائلا: "أنا ضابط وأنا المسؤول..أنا نقيب مصري وأنا المسؤول عن الناس دي..أنا نقيب في القوات المسلحة المصرية".

كتيبه من الجيش والقوات المصرية تسلم نفسها لقوات الدعم السريع بمروي⭕

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ#قوات_الدعم_السريع#جاهزية_سرعة_حسمpic.twitter.com/3t4oNoCpPg — Rapid Support Forces - قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 15, 2023

ونشرت وكالة رويترز الخبر وقالت أنه لم يتسن لها التحقق على الفور من اللقطات وأن السلطات المصرية لم تدل بأي تعليق على هذا الأمر.

واندلعت اشتباكات صباح اليوم السبت في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

المصدر: RT