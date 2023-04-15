 
مباشر
عاجل
لجنة أطباء السودان تؤكد: هنالك عدد كبير من الضحايا والمصابين المدنيين

قوات الدعم السريع السودانية تنشر مقطعا تقول إنه لجنود مصريين في شمال البلاد

أخبار العالم العربي

قوات الدعم السريع السودانية تنشر مقطعا تقول إنه لجنود مصريين في شمال البلاد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v4rc

أظهر مقطع فيديو نشرته قوات "الدعم السريع" في السودان لأسرهم كتيبة من الجيش والقوات المصرية في قاعدة عسكرية بمروي، شجاعة ضابط تحمّل مسؤوليته عن كافة العناصر المحتجزة.

وفي مقطع الفيديو الذي نشرته قوات "الدعم السريع"، توجه الضابط المصري للمسؤول في قوات "الدعم السريع" قائلا: "أنا ضابط وأنا المسؤول..أنا نقيب مصري وأنا المسؤول عن الناس دي..أنا نقيب في القوات المسلحة المصرية".

ونشرت وكالة رويترز الخبر وقالت أنه لم يتسن لها التحقق على الفور من اللقطات وأن السلطات المصرية لم تدل بأي تعليق على هذا الأمر.

واندلعت اشتباكات صباح اليوم السبت في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا