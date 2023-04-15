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"الدعم السريع" في السودان: سيطرنا على قاعدتي مروي و جبل أولياء الجويتين (فيديو)

أخبار العالم العربي

AFP
اشتباكات عسكرية في السودان
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أعلنت قوات الدعم السريع في السودان اليوم السبت أن قواتها سيطرت على القاعدة الجوية في مروي، لافتة إلى أنه تمت السيطرة على القاعدة الجوية جبل أولياء.

ونشرت قوات الدعم السريع مقطع فيديو قالت فيه إنها احتلت قاعدة جبل أولياء، مع ظهور عدد من الطائرات في الفيديو.

وصباح اليوم السبت، اندلعت اشتباكات في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

المصدر: RT

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