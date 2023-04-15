"الدعم السريع" في السودان: سيطرنا على قاعدتي مروي و جبل أولياء الجويتين (فيديو)

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان اليوم السبت أن قواتها سيطرت على القاعدة الجوية في مروي، لافتة إلى أنه تمت السيطرة على القاعدة الجوية جبل أولياء.

ونشرت قوات الدعم السريع مقطع فيديو قالت فيه إنها احتلت قاعدة جبل أولياء، مع ظهور عدد من الطائرات في الفيديو.

سيطرة قواتنا على القاعدة الجوية في مروي#قوات_الدعم_السريع#جاهزية_سرعة_حسمpic.twitter.com/7BTUKaQ7ST — Rapid Support Forces - قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 15, 2023

#عاااااجل

تمت السيطرة على القاعدة الجوية جبل أولياء #جاهزية_سرعة_حسمpic.twitter.com/zVFVPuj2Rh — Rapid Support Forces - قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 15, 2023

وصباح اليوم السبت، اندلعت اشتباكات في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

المصدر: RT