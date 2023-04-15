موسكو تدعو الأطراف العسكرية المتناحرة بالسودان لضبط النفس ووقف إطلاق النار والجلوس لطاولة المفاوضات

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها بخصوص الأحداث الجارية في السودان، ودعت الأطراف إلى ضبط النفس ووقف إطلاق النار.

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وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تثير الأحداث المأساوية التي يشهدها السودان قلقا شديدا في موسكو. ندعو أطراف النزاع إلى إبداء الإرادة السياسية وضبط النفس واتخاذ خطوات عاجلة نحو وقف إطلاق النار. ننطلق من حقيقة أنه يمكن تسوية أي خلافات من خلال المفاوضات".

ولفت بيان الوزارة إلى أن "اشتباكات مسلحة اندلعت في الخرطوم يوم السبت 15 أبريل بين وحدات من الجيش السوداني وقوات الرد السريع، ويدور قتال بالأسلحة الثقيلة في منطقة القصر الجمهوري، القيادة الرئيسية للقوات المسلحة السودانية والمطار والسوق المركزي وكذلك بالقرب من القواعد العسكرية في جنوب العاصمة".

وأضاف البيان: "المطار الدولي مغلق مؤقتا، والجسور عبر نهر النيل مسدودة. كما وردت أنباء عن تصعيد للتوتر في مدينة مروي (500 كيلومتر شمال الخرطوم).. السفارة الروسية في الخرطوم تعمل في ضوء إجراءات أمنية مشددة .. لا ضحايا بين المواطنين الروس في السودان".

المصدر: وزارة الخارجية الروسية