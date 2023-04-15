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الجيش السوداني يقرر حل قوات الدعم السريع وإنهاء انتداب جميع أفراد الجيش لديها

السعودية توجه تنبيها إلى رعاياها المتواجدين في السودان

أخبار العالم العربي

السعودية توجه تنبيها إلى رعاياها المتواجدين في السودان
Globallookpress
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أصدرت وزارة الخارجية السعودية اليوم السبت بيانا تنبيهيا توجهت فيه إلى المواطنين السعوديين المتواجدين في السودان.

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تغريدة من وزير الخارجية السعودي إلى السودانيين
تغريدة من وزير الخارجية السعودي إلى السودانيين

وفي بيانها، قالت الخارجية السعودية: "نظرا لما تشهده جمهورية السودان الشقيقة، من أحداث وتطورات خطيرة ومتسارعة، تأمل وزارة الخارجية من جميع المواطنين المتواجدين في السودان أخذ الحيطة والحذر، واتباع جميع التعليمات الصادرة من سفارة المملكة لدى السودان والسلطات المختصة، مع أهمية سرعة التواصل مع الوزارة والسفارة".

وصباح اليوم السبت، اندلعت اشتباكات في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

المصدر: RT

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