تغريدة من وزير الخارجية السعودي إلى السودانيين

دعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم السبت، السودانيين إلى العودة للحوار لتحقيق الأمن والاستقرار للبلاد.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب فيصل بن فرحان: "ندعو الأشقاء في السودان إلى سرعة وقف العمليات العسكرية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس".

ودعا فيصل بن فرحان إلى "تجنب التصعيد، وتغليب مصلحة الشعب السوداني الشقيق بالحفاظ على مكتسباته ومقدراته، وبالعودة إلى الاتفاق الإطاري الذي يهدف للوصول إلى إعلان سياسي يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه الشقيق".

ندعو الأشقاء في السودان إلى سرعة وقف العمليات العسكرية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد، وتغليب مصلحة الشعب السوداني الشقيق بالحفاظ على مكتسباته ومقدراته، وبالعودة إلى الإتفاق الإطاري الذي يهدف للوصول إلى إعلان سياسي يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه الشقيق — فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) April 15, 2023

ويأتي ذلك بعد اشتباكات عنيفة في العاصمة السودانية الخرطوم بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، والجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة بالسودان عبد الفتاح البرهان.

المصدر: RT