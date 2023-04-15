أنور قرقاش: قلوبنا مع أهل السودان ولا خيار إلا الانتقال السلمي وفتح صفحة جديدة تليق بهذا البلد

أكد المستشار الرئاسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش أنه لا خيار في السودان إلا الانتقال السلمي وفتح صفحة جديدة تليق بهذا البلد.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب أنور قرقاش تعليقا على حالة التصعيد والاشتباكات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع في جمهورية السودان: "قلوبنا مع أهل السودان الشقيق، فالعنف لا يولد الا العنف ولا بديل عن ضبط النفس والحوار بين المتحاربين".

وأضاف قراقش: "ولا خيار إلا الانتقال السلمي وفتح صفحة جديدة تليق بهذا البلد العريق بعد طول معاناة، فرفقا بالسودان وشعبه".

قلوبنا مع أهل السودان الشقيق، فالعنف لا يولد الا العنف ولا بديل عن ضبط النفس والحوار بين المتحاربين، ولا خيار الا الانتقال السلمي وفتح صفحة جديدة تليق بهذا البلد العريق بعد طول معاناة، فرفقا بالسودان وشعبه. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 15, 2023

كما أصدرت الإمارات اليوم السبت بيانا إثر حالة التصعيد والاشتباكات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع في جمهورية السودان، دعت فيه كافة أطراف النزاع في السودان إلى التهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد والعمل على إنهاء هذه الأزمة بالحوار.

وصباح اليوم السبت، اندلعت اشتباكات في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

المصدر: RT