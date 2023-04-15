القوات الجوية السودانية تطلب من المواطنين البقاء بالمنازل فيما تجري مسحا جويا لمواقع "الدعم السريع"

طلبت القوات الجوية في الجيش السوداني من المواطنين البقاء في المنازل فيما تجري مسحا جويا كاملا لمواقع قوات الدعم السريع.

ويأتي ذلك على خلقية الاشتباكات العنيفة التي تدور في البلاد بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.

هذا وأفاد مصدر في الجيش السوداني في وقت سابق بإصدار قرار يقضي بحل قوات الدعم السريع وإنهاء انتداب جميع ضباط وأفراد الجيش لديها، على خلفية الأحداث الجارية في البلاد.

ومن جانبه، اعتبر قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إن استسلام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان والفريق أول شمس الدين كباشي هو الحل الوحيد في السودان.

وصباح اليوم السبت، اندلعت اشتباكات في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

المصدر: RT