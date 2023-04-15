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الجيش السوداني يقرر حل قوات الدعم السريع وإنهاء انتداب جميع أفراد الجيش لديها

"الدعم السريع" بالسودان: سيطرنا على قيادة اللواء الأول مشاة وأغلقنا كل المنافذ جنوب الخرطوم (فيديو)

أخبار العالم العربي

AFP
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أعلنت قوات "الدعم السريع" في السودان أنها سيطرت على قيادة اللواء الأول مشاة، لافتة إلى أنها أحكمت إغلاق كل المنافذ جنوب الخرطوم.

كما أكدت قوات "الدعم السريع" أنها تسلمت مطار الشهيد صبيرة الدولي بولاية غرب دارفور.

ويأتي ذلك وسط اشتباكات عنيفة تشهدها العاصمة السودانية الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، فيما تتوجه الدعوات عربيا وأجنبيا إلى التهدئة والحوار. 

المصدر: RT

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