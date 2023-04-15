"الدعم السريع" بالسودان: سيطرنا على قيادة اللواء الأول مشاة وأغلقنا كل المنافذ جنوب الخرطوم (فيديو)

أعلنت قوات "الدعم السريع" في السودان أنها سيطرت على قيادة اللواء الأول مشاة، لافتة إلى أنها أحكمت إغلاق كل المنافذ جنوب الخرطوم.

كما أكدت قوات "الدعم السريع" أنها تسلمت مطار الشهيد صبيرة الدولي بولاية غرب دارفور.

#عاجل | قوات الدعم السريع تسيطر على قيادة اللواء الأول مشاة،وتحكم اغلاق كل المنافذ جنوب الخرطوم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ#قوات_الدعم_السريع#جاهزية_سرعة_حسمpic.twitter.com/XqeweGowvD — Rapid Support Forces - قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 15, 2023

#عاجل | قوات الدعم السريع تستلم مطار الشهيد صبيرة الدولي بولاية غرب دارفور

ــــــــــــــــــــــــــــــ#قوات_الدعم_السريع#جاهزية_سرعة_حسمpic.twitter.com/WHoqlqdVC9 — Rapid Support Forces - قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 15, 2023

ويأتي ذلك وسط اشتباكات عنيفة تشهدها العاصمة السودانية الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، فيما تتوجه الدعوات عربيا وأجنبيا إلى التهدئة والحوار.

المصدر: RT