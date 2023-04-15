الخارجية العراقية: نتابع أوضاع مواطنينا في السودان وندعو الأطراف لتغليب لغة الحوار

أعلنت وزارة الخارجية العراقية عبر سفارتها في الخرطوم، عن متابعتها أوضاع المواطنين العراقيين المقيمين في السودان، وذلك في ظل التطورات الأمنية الجارية هناك.

وقالت الخارجية العراقية في بيان: "تدعو الوزارة المواطنين العراقييَّن إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق التوتر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية هناك".

وأضافت: "ندعو كافة الأطراف السياسيَّة السودانيَّة إلى تغليب لغة الحوار والابتعاد عن التصعيد حفاظاً على السلم الأهليّ وخدمةً لمصالح الشعب السودانيّ الشقيق".

يشار إلى أن السفارة المصرية لدى الخرطوم أهابت، في وقت سابق، بكافة المواطنين المصريين المقيمين في السودان بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والتزام المنازل لحين استقرار الأوضاع.

بدورها، أعربت وزارة الخارجية الروسية في بيان، عن قلقها بخصوص الأحداث الجارية في السودان، ودعت الأطراف إلى ضبط النفس ووقف إطلاق النار.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تثير الأحداث المأساوية التي يشهدها السودان قلقا شديدا في موسكو. ندعو أطراف النزاع إلى إبداء الإرادة السياسية وضبط النفس واتخاذ خطوات عاجلة نحو وقف إطلاق النار. ننطلق من حقيقة أنه يمكن تسوية أي خلافات من خلال المفاوضات".

المصدر: وزارة الخارجية العراقية