تجدد القتال العنيف في العاصمة السودانية الخرطوم وسط إطلاق نار كثيف ودوي للانفجارات

تجددت الاشتباكات بين وحدات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم مساء اليوم السبت.

وأفاد شهود عيان أن حرب شوارع تجري حاليا في شوارع الخرطوم وأن القتال احتدم في عدد من الأحياء في المدينة.

وأكد الشهود أن أسلحة خفيفة ومتوسطة تستخدم بالقتال. كما سمعت إطلاقات نارية من أسلحة ثقيلة.

ويقول الجيش السوداني أن جنوده يقومون بملاحقة عناصر قوات الدعم السريع، في حين أكدت الأخيرة أنها تسيطر حاليا على مبنى الاذاعة والتلفزيون.

كما تجري اشتباكات في مدينة الأبيض بشمال كردفان.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية أن قوات تابعة للدعم السريع توغلت في مطار الخرطوم وأن القوات المسلحة تصدت لها في المطار ومحيطه.

وأوقع القتال عددا من القتلى والجرحى في وقت ولزم السودانيون بيوتهم للاحتماء من القتال.

وقال قالئد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) إن قواته "لن تتوقف" إلا بعد "السيطرة الكاملة على كل مواقع الجيش".

وشدد على أنه لا يمكنه التكهن بموعد توقف القتال.

من جهته قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش إن حميدتي "يقود ميليشيا مدعومة من الخارج".

وتدور المواجهات الآن بين الفريقين حول مبنى وسائل الاعلام التابعة للدولة في أم درمان بهدف السيطرة عليها، فيما انقطع ارسال التلفزيون بعد أن ظل ضعيفا لبعض الوقت.

وفي نفس الضاحية، تعرض صحافي من قناة بي بي سي الناطقة بالعربية إلى اعتداء من أحد العسكريين، وفق ما أفادت المحطة.

وأكدت قوات الدعم السريع قبيل ظهر السبت "السيطرة الكاملة" على القصر الجمهوري في وسط الخرطوم وقصر الضيافة ، الذي يستقبل فيه كبار ضيوف الدولة، ومطار الخرطوم ومطاري مروي (شمال) والأبيض (وسط)، فيما نفي الجيش السيطرة على المطار مؤكدا أن "عناصر من الدعم السريع تسللت الى المطار وأحرقت طائرتين إحداها تابعة للخطوط السعودية" التي أكدت وقوع هذا الحادث.

وكانت قوات الدعم السريع بادرت بالاعلان في بيان أن القوات المسلحة "هاجمت في وقت متزامن قواعد ومقرات قوات الدعم السريع في الخرطوم ومروي ومدن أخرى جاري حصرها"، مؤكدة أن "قوات الدعم السريع قامت بالدفاع عن نفسها والرد على القوات المعادية وكبدتها خسائر كبيرة".

تبادلت قوات الدعم السريع والجيش السوداني الاتهامات بالمبادرة بالقتال.

وأكدت قوات الدعم السريع في بيان أنها "تفاجأت صباح اليوم السبت بقوة كبيرة من القوات المسلحة تدخل الى مقر تواجد القوات (التابعة للدعم السريع) في أرض المعسكرات سوبا بالخرطوم وتضرب حصارًا على القوات المتواجدة هناك ثم تنهال عليها بهجوم كاسح بكافة انواع الاسلحة".

من جانبه، قال الناطق باسم الجيش العميد نبيل عبد الله لفرانس برس "هاجم مقاتلون من قوات الدعم السريع عدة معسكرات للجيش في الخرطوم ومناطق متفرقة في السودان". وأضاف أن "الاشتباكات مستمرة والجيش يؤدي واجبه في حماية البلاد".

المصدر: RT + فرانس برس