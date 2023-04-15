نداء عاجل للمصريين في السودان

أهابت السفارة المصرية لدى الخرطوم بكافة المواطنين المصريين المقيمين في السودان توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والتزام المنازل لحين استقرار الأوضاع.

وأكدت السفارة المصرية لدى الخرطوم عبر بيان لها أنها ستتواصل مع كافة الأخوة المواطنين والطلبة المصريين المقيمين في السودان لإطلاعهم على تطورات الأوضاع أولا بأول وإسداء كافة النصائح اللازمة في هذا الصدد.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أكدت في بيان لها اليوم السبت، أنها تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان على إثر الاشتباكات الدائرة هناك، وتطالب كافة الأطراف السودانية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس حماية لأرواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق، وإعلاءً للمصالح العليا للوطن.

ومن جانبه، صرح المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، أن القوات المسلحة المصرية تتابع عن كثب الأحداث الجارية في السودان، ويجري التنسيق مع الجهات المعنية بالسودان لضمان تأمين القوات المصرية.

وأضاف المتحدث: "تهيب القوات المسلحة المصرية بالحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية المشتركة المتواجدة لإجراء تدريبات مع نظرائهم في السودان".

المصدر: RT