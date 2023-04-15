السودان.. البرهان يحذر من النوايا الخطيرة التي تتحضر قوات الدعم السريع لتنفيذها

أعلن رئيس مجلس السيادة بالسودان عبد الفتاح البرهان، أن "قوات الدعم السريع" خطّطت اليوم السبت لتنفيذ عدة محاولات اغتيال.

ونقلت قناة "الحدث" عن البرهان أن "المتمردين يخططون لشن هجومهم بهدف الاستيلاء على مقرات الجيش وعدد من المناطق الحيوية بالخرطوم وتنفيذ محاولات اغتيال".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو، إن القتال مع الجيش السوداني لن ينتهي إلا باستلام كافة المقار العسكرية، مؤكدا على أن الأحداث الجارية ستؤدي إلى حل سلمي.

وأفاد دقلو في تصريحات لقناة "الجزيرة"، عقب اندلاع اشتباكات مع الجيش السوداني في الخرطوم ومناطق أخرى، "لن يتوقف القتال إلا بعد استلام جميع المقار العسكرية.. والأحداث الجارية ستؤدي إلى حل سلمي وستنتهي بأقل الخسائر".

المصدر: تاس