تجمّع المهنيين السودانيين: فليتّحد شعبنا وقواه الثورية ضد آلة الحرب الخبيثة الرخيصة ومروجيها

هاجم تجمع المهنيين السودانيين الحرب الدائرة، "لأنها تجسيد للصراعات داخل اللجنة الأمنية لنظام المؤتمر الوطني"، ومحاولة جنرالات الحرب استخدام المواطنين وقودا للسيطرة على الموارد.

وقال التجمع في بيان: "المعارك الدائرة الآن في كل أطراف وطننا الحبيب هي تجسيد فعلي للصراعات الدنيئة داخل اللجنة الأمنية لنظام المؤتمر الوطني، يحاول جنرالات ولوردات الحرب في الجيش والميليشيا المنبوذة استخدام المواطنين الأبرياء العزل وقوداً ودروعاً للسيطرة على البلاد ومواردها".

وأضاف البيان: "ندعو بنات وأبناء شعبنا توخّي الحذر، ورفض كل الشائعات والمحاولات التي تعمل على جر شعبنا لمستنقع الاحتراب الأهلي لخدمة أجندة الجنرلات ولوردات الحرب وأعوانهم الإقليميين والدوليين". وأردف البيان: "كما نُناشد الكل بالتزام المنازل والابتعاد عن الشوارع والنوافذ للحماية ضد القذائف التي تطلقها هذه القوات دون واعز قانوني أو أخلاقي".

واختتم: "فليتّحد شعبنا وقواه الثورية ضد آلة الحرب الخبيثة الرخيصة ومروجيها عسكراً ومليشيات وساسة."

تجدُر الإشارة إلى أن تجمع المهنيين السودانيين أطلق وسما جديدا #لا_للحرب

المصدر: RT