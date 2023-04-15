تشاد تغلق حدودها مع السودان

أعلنت تشاد عن إغلاق حدودها مع السودان، اليوم السبت، وحثت مواطني البلاد على التزام الهدوء فيما يتعلق بالأحداث التي تشهدها الدولة المجاورة.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن بيان للحكومة التشادية: "تناشد تشاد المنطقة والمجتمع الدولي بذل الجهود اللازمة لإحلال السلام في السودان بأسرع وقت ممكن".

يبلغ طول الحدود المشتركة بين تشاد والسودان 1.4 ألف كيلومتر، تمر عبر المناطق الشرقية من الصحراء الكبرى.

وصباح اليوم السبت، اندلعت اشتباكات في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

المصدر: تاس