السفارة الروسية لدى السودان تدعو طرفي النزاع إلى وقف إطلاق النار وإجراء مفاوضات

عبرت السفارة الروسية لدى السودان عن قلقها من تصاعد العنف في البلاد، داعية طرفي النزاع إلى وقف سريع لإطلاق النار وإجراء مفاوضات من أجل استقرار الأوضاع.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونشر في صفحتها على "تلغرام"، اليوم السبت: "في صباح يوم 15 أبريل الجاري أدت التناقضات المتراكمة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الرد السريع إلى اشتباكات مسلحة مباشرة في الخرطوم ومدينة مروي".

وأضاف البيان: "يحمل الطرفان بعضهما البعض المسؤولية عما يحدث. وبحسب المعلومات الواردة فإن المعارك بينهما تجري في منطقة القصر الجمهوري ومقر القيادة الرئيسية للقوات السودانية والمطار والسوق المركزي وكذلك بالقرب من القواعد العسكرية في جنوب العاصمة السودانية الخرطوم. ومطار الخرطوم الدولي مغلق مؤقتا.

كما عبرت السفارة الروسية عن "قلقها من تصعيد العنف، داعية طرفي النزاع إلى وقف إطلاق النار بسرعة وإجراء مفاوضات بهدف استقرار الوضع في السودان الصديقة لنا. وفي الوقت ذاته نحث المواطنين الروس المتواجدين في السودان على البقاء في منازلهم وضبط النفس".

المصدر: نوفوستي