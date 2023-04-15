"الدعم السريع" بالسودان: نؤكد لمصر أن رعاياها في أمن وامان ومستعدون لتسليمهم متى ما هدأت الأحوال

أصدرت قوات "الدعم السريع" في السودان بيانا أكدت فيه لشعب وقيادة جمهورية مصر أن رعاياهم في أمن وأمان، لافتة إلى أنها مستعدة لتسليمهم إلى قيادتهم متى ما هدأت الأحوال الأمنية.

وجاء ذلك في بيان أعلنت غفيه قوات الدعم السريع في السودان أنها سيطرت على عدد من المقرات والمواقع الاستراتيجية بالعاصمة والولايات.

وفي وقت سابق، قال المسؤول في إعلام قوات الدعم السريع السودانية نزار سيد، إنهم يحترمون مصر قائلا: "نحن معهم إخوة أشقاء والموجودون بطرفنا سيتم تسليمهم للقيادة المصرية حالما تهدأ الأوضاع".

وأضاف المسؤول في إعلام قوات الدعم السريع السودانية التي تقع تحت قيادة محمد حمدان دقلو حميدتي في أول تصريح لوسيلة إعلام مصرية، بعد فيديو لضابط مصري على منصاتهم يفيد بوجوده بحوزتهم أن الموقف بالكامل لصغار عسكريين لا يعرفون المسائل وتأثيرها داخليا وخارجيا، ومن هنا جاءت ملابسات الفيديو المنشور الذي أكد صحته.

وأشار نزار سيد المسؤول في إعلام قوات الدعم السريع السودانية إلى أن الفرقة المصرية في الحفظ والصون، وهم في أمان الله، وتم وضعهم في مكان أمن حفاظًا على أرواحهم.

المصدر: RT