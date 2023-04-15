مقاتلات مصرية وجنود أسرى.. فيديوهات التدخل السريع السودانية تثير غضب المصريين

نشرت قوات "الدعم السريع" في السودان، مجموعة من الفيديوهات لأسرهم كتيبة من الجيش والقوات المصرية في قاعدة عسكرية بمروي، كما أظهر فيديو آخر وجود مقاتلات مصرية.

وتسببت الفيديوهات التي نشرتها قوات التدخل السريع السودانية، في غضب واسع لدى جموع الشعب المصري، حيث أكد البعض أن تواجد القوات المصرية والمقاتلات المصرية ضمن التدريبات المشتركة التي يجريها الجانب المصري والسوداني وأخرها الأسبوع الماضي.

وفي مقطع الفيديو الذي نشرته قوات "الدعم السريع"، توجه الضابط المصري للمسؤول في قوات "الدعم السريع" قائلا: "أنا ضابط وأنا المسؤول..أنا نقيب مصري وأنا المسؤول عن الناس دي..أنا نقيب في القوات المسلحة المصرية".

كما ظهر جنود من قوات التدخل السريع في فيديو آخر مع وجود مقاتلات مصرية داخل المطار العسكري الذي تم السيطرة عليه.

سيطرة قواتنا على القاعدة الجوية في مروي#قوات_الدعم_السريع#جاهزية_سرعة_حسمpic.twitter.com/7BTUKaQ7ST — Rapid Support Forces - قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 15, 2023

وردا على ذلك، صرح المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، أن القوات المسلحة المصرية تتابع عن كثب الأحداث الجارية في السودان، ويجري التنسيق مع الجهات المعنية بالسودان لضمان تأمين القوات المصرية.

وأضاف المتحدث: "تهيب القوات المسلحة المصرية بالحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية المشتركة المتواجدة لإجراء تدريبات مع نظرائهم فى السودان".

المصدر: RT