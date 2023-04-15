واشنطن ولندن تعلقان على تطور الأوضاع في السودان

وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الوضع في السودان بـ"الهش"، فيما أعلنت السفارة البريطانية لدى الخرطوم بأنها تتابع تطور الأوضاع عن كثب.

وتعليقا على الاشتباكات التي اندلعت اليوم السبت في عدد من المناطق في العاصمة الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قال وزير الخارجية في تصريح صحفي خلال زيارته فيتنام، إن "الأطراف الرئيسية في الخرطوم توصلت منذ بضعة أسابيع إلى اتفاق إطاري مهم للغاية حول كيفية المضي قدما في الانتقال إلى حكومة مدنية"، مشيرا إلى أنه "كان هناك تقدم حقيقي في محاولة المضي قدما في ذلك".

وذكر أن "الوضع هش، وهناك جهات فاعلة أخرى قد تدفع ضد هذا التقدم لكن هذه فرصة حقيقية للمضي قدما في الانتقال نحو قيادة مدنية، وهي فرصة نحاول نحن والبلدان الأخرى تعزيزها".

وفي نفس السياق نصحت السفارة البريطانية في السودان، رعاياها بالبقاء في أماكن مغلقة، وصرحت بأنها "تراقب عن كثب الموقف في الخرطوم والمناطق الأخرى التي تدور فيها اشتباكات".

المصدر: وكالات