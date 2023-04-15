لجنة أطباء السودان تؤكد: هنالك عدد كبير من الضحايا والمصابين المدنيين

أصدرت لجنة أطباء السودان المركزية مساء اليوم السبت بيانا أكدت فيه أن هناك عددا كبيرا جدا من الضحايا والمصابين من المدنيين جار حصرهم إثر الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وفي بيانها، قالت لجنة أطباء السودان المركزية إنه مع ازدياد الاشتباكات وتحولها إلى الأحياء والمدن والبنايات، نناشد المواطنين بالالتزام بهذه التوجيهات: "

1- تجنب الخروج إلى الشوارع إلا للضرورة القصوى.

2- عدم الصعود إلى أسطح المنازل للمشاهدة أو التصوير، وتجنب الأماكن المكشوفة بصورة عامة.

3- الجلوس داخل المنازل في غرف محمية من الجوانب والسقف، والابتعاد عن النوافذ.

4- في حالة تعرض أحدهم للإصابة بالطلق الناري اتبع الخطوات التالية:

حاول الانتقال أنت والمصاب إلى مكان أكثر أمنا، داخل المنازل وأماكن العمل، بعيدا عن النوافذ والأماكن المكشوفة، كما يمكن أن توفر الحيطان الخرسانية حماية إضافية.

حاول إيقاف النزيف بالضغط المباشر على مكان الإصابة، اضغط بصورة قوية على موضع الإصابة نفسه لوقف النزيف.

‏اذا توقف أو قل النزيف، ضع قطعة شاش أو أي نوع من القماش النظيف على موضع الإصابة.

‏انقل المصاب إلى أقرب وحدة علاجية متى توفرت إمكانية التحرك الآمن".

وأضاف البيان: "نؤكد بأن هنالك عددا كبيرا جدا من الشهداء والمصابين من قبل المدنيين جار حصرهم، وهنالك عدد كبير من الجرحى ما زالوا محتجزين بسبب الاشتباكات، ونناشد جميع القوات بضرورة إيقاف الاشتباك فورا وفتح مسار آمن للمصابين لتلقي الخدمات الصحية".

المصدر: RT