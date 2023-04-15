قائد قوات الدعم السريع في السودان: القوة المصرية متحفظ عليها في مكان آمن داخل معسكر لنا بمروي

قال قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، اليوم السبت، إن "القوة المصرية متحفظ عليها في مكان آمن داخل معسكر لنا بمروري".

وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، أن القوات المسلحة المصرية تتابع عن كثب الأحداث الجارية في السودان، ويجري التنسيق مع الجهات المعنية بالسودان لضمان تأمين القوات المصرية.

وأضاف المتحدث: "تهيب القوات المسلحة المصرية بالحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية المشتركة المتواجدة لإجراء تدريبات مع نظرائهم فى السودان".

كما أكدت وزارة الخارجية المصرية، أن القاهرة تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في السودان.

وأوضحت الخارجية في بيان لها: "تتابع جمهورية مصر العربية بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان على إثر الاشتباكات الدائرة هناك".

وأضاف البيان: "تطالب كافة الأطراف السودانية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس حماية لأرواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق، وإعلاء للمصالح العليا للوطن".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قوات "الدعم السريع" في السودان، أن كتيبة من الجيش السوداني والقوات المصرية سلمت نفسها لقوات الدعم السريع بقاعدة مروي.

وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت قوات "الدعم السريع" مقطع فيديو للكتيبة، معلقة عليه بالقول: "كتيبه من الجيش والقوات المصرية تسلم نفسها لقوات الدعم السريع بمروي".

المصدر: RT