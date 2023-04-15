"عكاظ": السعوديون العالقون في مطار الخرطوم باتوا في أمان ولا إصابات بينهم

أفادت صحيفة "عكاظ" نقلا عن مصادر مطلعة بأن جميع السعوديين المتواجدين في السودان بخير، إذ تم إجلاء المواطنين العالقين في المطار دون إصابات، وتأمين سكنهم مباشرة.

ونقلت "عكاظ" عن المصادر قولها إن عدد المواطنين المتواجدين في السودان والمسجلين بسفارة المملكة في الخرطوم نحو 90 مواطنا، وهم بصحة جيدة، وتتم متابعتهم على مدار الساعة.

جدير بالذكر أن سفارة المملكة في الخرطوم ناشدت المواطنين السعوديين المقيمين في السودان كافة أن يبقوا في منازلهم، وأن يتواصلوا معها في حال الضرورة لتقديم المساعدة الفورية لهم.

واندلعت صباح اليوم السبت اشتباكات في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

المصدر: "عكاظ" + RT