الجزائر تعلّق في بيان على تطورات الأوضاع في السودان باعتبارها رئيس مجلس جامعة الدول العربية

أعلنت الجزائر متابعتها ببالغ القلق التطورات في السودان بعد الاشتباكات والمواجهات بالأسلحة الثقيلة التي شهدتها الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع والخسائر في الأرواح والممتلكات.

وقالت الجزائر في بيان لها: "تُتابع الجزائر، الرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ببالغ القلق تطورات الأوضاع في جمهورية السودان الشقيقة بعد الاشتباكات الخطيرة والمواجهات بالأسلحة الثقيلة التي تم تسجيلها في العاصمة الخرطوم بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع وما تخلّفُهُ من خسائر في الأرواح والممتلكات."

وأضاف البيان: "وانطلاقا من علاقات الأخوة والروابط التاريخية التي تجمعُ البلدين والشعبين الشقيقين تدعو الجزائر جميع الأطراف السودانية إلى وقف الاقتتال وتغليب لغة الحوار لتجاوز الخلافات مهما بلغت درجة تعقيدها."

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وأردفت: "كما تُهيب بجميع الأشقاء العمل على إعلاء المصلحة العليا للوطن، في وقت جمهورية السودان أحوج ما تكون إلى تضافر جهود أبنائها لإنهاء الأزمة الراهنة وتحقيق التطلّعات المشروعة للشعب السوداني الشقيق في استعادة أمنه و استقراره و بناء دولة ديمقراطية وعصريّة."

هذا ويشهد السودان اشتباكات عنيفة واتهامات متبادلة بين قوات الجيش و"قوات الدعم السريع".

وأعلنت "الدعم السريع"، التي يقودها محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، اليوم السبت، أن قوة كبيرة من الجيش هاجمت مقرهم في منطقة "سوبا" جنوبي الخرطوم.

من جهته، اتهم الجيش السوداني قوات الدعم المسلحة بمهاجمة الكثير من قواعده في الخرطوم ومناطق أخرى، بعيد إعلان تلك القوات مهاجمة الجيش لمعسكراتها.

المصدر: الرئاسة الجزائرية