المفاوضات مستمرة في مصر.. الحرب في غزة /14.02.2024/ لحظة بلحظة
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دخلت الحرب في غزة يومها الـ131 على وقع مفاوضات جارية بالقاهرة بهدف الوصول إلى اتفاق يفضي إلى هدنة وتبادل للأسرى، فيما شبح الكارثة الإنسانية يخيم على رفح التي تترقب عملية إسرائيلية.
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يتبع..