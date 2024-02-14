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مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 7 آخرين بقصف صاروخي من لبنان على شمال إسرائيل

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مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 7 آخرين بقصف صاروخي من لبنان على شمال إسرائيل
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تعرضت مدينة صفد وبلدات بالجليل الأعلى في شمال إسرائيل لقصف صاروخي من لبنان اليوم الأربعاء، مما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة، حسبما أعلنت السلطات الإسرائيلية.

ودوت صافرات الإنذار في مدينة صفد والجليل الأعلى، الأربعاء، عدة مرات في غضون أقل من ساعة لتنذر عن رشقة صاروخية أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه البلدات الإسرائيلية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة مبنى بشكل مباشر في مدينة صفد بقذيفة صاروخية أطلقت من لبنان، فيما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 8 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه المدينة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن صواريخ أطلقت من لبنان على قاعدة مقر القيادة الشمالية في صفد، وقال الجيش في بيان له: "تم رصد عدد من عمليات الإطلاق من لبنان إلى مناطق نطوعا ومنارا وإلى قاعدة للجيش الإسرائيلي في شمال إسرائيل.. ونتيجة عمليات الإطلاق هذه، قتل جندي من الجيش الإسرائيلي وأصيب عدد آخر بجروح، تم نقلهم لتلقي العلاج في المستشفى، ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بعد".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن قواته استهدفت مواقع إطلاق الصواريخ.

وأوضح المدير العام لـ"نجمة داود الحمراء" إيلي بن إن في تصريح لقناة "كان" أنه أثناء قيام المسعفين بفحص المباني التي أصيبت بنيران الصواريخ، تم العثور على جثة امرأة.

وأصيب سبعة أشخاص آخرين في الهجوم، حسب "نجمة داود الحمراء"، التي ذكرت أن ثلاثة من المصابين في حالة متوسطة والباقين إصاباتهم طفيفة، مشيرة إلى أن السبعة في كامل وعيهم، ويتلقون العلاج في المستشفى.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن "حزب الله" استخدم صواريخ دقيقة في القصف الأخير والقبة الحديدية فشلت في اعتراضها.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية

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