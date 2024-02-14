الجيش الإسرائيلي يعلن استكمال موجة غارات واسعة النطاق على لبنان

قال الجيش الإسرائيلي مساء يوم الأربعاء إنه استكمل موجة غارات واسعة النطاق على لبنان.

وأفاد في بيان بأنه قصف أهدافا تابعة لـ"قوة الرضوان" وهاجم مباني عسكرية، وغرف عمليات قتالية وبنى تحتية عسكرية في عدة مناطق في لبنان.

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وأشار أيضا بأن طائرات مقاتلة هاجمت سلسلة أهداف تابعة لحزب الله في مناطق جبل البريج، وكفر حونة، وكفر دونين، والعديسة والصوانة.

ومن بين الأهداف التي تمت مهاجمتها وفقا للبيان، مبان عسكرية وغرف عمليات قتالية وبنى تحتية استخدمها عناصر الحزب حيث تتبع بعض الأهداف لـ"قوة الرضوان".

وذكر أيضا أن حزب الله تلقى ضربات مؤلمة في لبنان، مشيرا إلى أنهم سيواصلون العمل ولن يوقفوا عملياتهم عند هذه النقطة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يستطيع العمل عند الضرورة من أجل تغيير الوضع الأمني في الشمال.

وشدد على أن سكان المنطقة سيعودون إلى منازلهم وستعود السلطات المحلية للازدهار.

المصدر: RT