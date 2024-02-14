 
مباشر

الجيش الإسرائيلي يعلن استكمال موجة غارات واسعة النطاق على لبنان

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن استكمال موجة غارات واسعة النطاق على لبنان
RT
الجيش الإسرائيلي يعلن استكمال موجة غارات واسعة النطاق على لبنان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wzar

قال الجيش الإسرائيلي مساء يوم الأربعاء إنه استكمل موجة غارات واسعة النطاق على لبنان.

وأفاد في بيان بأنه قصف أهدافا تابعة لـ"قوة الرضوان" وهاجم مباني عسكرية، وغرف عمليات قتالية وبنى تحتية عسكرية في عدة مناطق في لبنان.

إقرأ المزيد
الجيش الإسرائيلي يطلق جوا
الجيش الإسرائيلي يطلق جوا "عملية رد واسعة على لبنان" (فيديو)

وأشار أيضا بأن طائرات مقاتلة هاجمت سلسلة أهداف تابعة لحزب الله في مناطق جبل البريج، وكفر حونة، وكفر دونين، والعديسة والصوانة.

ومن بين الأهداف التي تمت مهاجمتها وفقا للبيان، مبان عسكرية وغرف عمليات قتالية وبنى تحتية استخدمها عناصر الحزب حيث تتبع بعض الأهداف لـ"قوة الرضوان".

وذكر أيضا أن حزب الله تلقى ضربات مؤلمة في لبنان، مشيرا إلى أنهم سيواصلون العمل ولن يوقفوا عملياتهم عند هذه النقطة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يستطيع العمل عند الضرورة من أجل تغيير الوضع الأمني في الشمال.

وشدد على أن سكان المنطقة سيعودون إلى منازلهم وستعود السلطات المحلية للازدهار.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الملايين تتزاحم على موقع X لمشاهدة "مقابلة القرن".. ماذا قال بوتين لكارلسون؟