الصحة بغزة: 103 قتلى خلال الساعات الـ24 الماضية والإجمالي بلغ 28576

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء، مقتل 103 فلسطينيين خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الضحايا في القطاع منذ السابع من أكتوبر بلغ 28576.

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وقالت الوزارة في بيان إن "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 103 شهداء و145 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم".

وأفادت الوازرة "بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28576 شهيدا و68291 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ131 فيما يخيم شبح الكارثة الإنسانية على رفح التي تترقب عملية إسرائيلية.

المصدر: RT