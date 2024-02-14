بوغدانوف وأبو مرزوق يعربان عن قلقهما إزاء الخطط الإسرائيلية حول رفح

أعرب نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف وعضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق خلال حديث هاتفي عن قلقهما إزاء خطط الجيش الإسرائيلي للهجوم على رفح.

وقالت الخارجية في بيانها: "خلال المحادثة، تمت مناقشة الوضع الناشئ في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع التركيز على الوضع الإنساني الكارثي في ​​قطاع غزة. وفي الوقت نفسه، تم الإعراب عن القلق العميق إزاء خطط الجيش الإسرائيلي للاستيلاء على مدينة رفح وعواقبها المأساوية المحتملة، بما في ذلك سيناريو تهجير مليون من سكان القطاع الفلسطيني إلى الأراضي المصرية".

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وأضافت الخارجية الروسية: "في هذا السياق، تم التأكيد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة لمنع مثل هذه التطورات".

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، عدم وجود آفاق للاستقرار في قطاع غزة مع قرار إسرائيل تنفيذ عملية عسكرية في رفح.

وتخطط إسرائيل، لتوسيع هجومها البري إلى مدينة رفح التي تأوي قرابة 1.3 مليون لاجئ، إضافة إلى سكانها، وسط مخاوف دولية من أن يؤدي الهجوم إلى كارثة عالمية.

المصدر: RT