شركة الشحن العملاقة "ميرسك" لا تتوقع استئناف عبور سفنها البحر الأحمر في وقت قريب

أعلنت شركة الشحن العملاقة "ميرسك" يوم الأربعاء أنها لا تتوقع استئناف عبور سفنها البحر الأحمر في وقت قريب، حيث لا يزال الممر مهددا من قبل الحوثيين في اليمن.

وصرح الرئيس الإقليمي لشركة "Maersk North America" تشارلز فان دير ستيني، لشبكة CNBC، بأن الشركة تنصح العملاء بأنها قد تحتاج إلى مواصلة استخدام طريق أطول حول رأس الرجاء الصالح في الربع المالي الثالث من العام.

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ويضيف: "سيحتاج العملاء إلى التأكد من حصولهم على وقت عبور إجمالي أطول مدمج في سلسلة التوريد الخاصة بهم".

وفي اجتماع مع رئيس شركة الشحن العملاقة "MSC" سورين توفت، قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع إن الهيئة ستبدأ التنسيق مع العملاء لإيجاد سبل للحد من آثار أزمة البحر الأحمر على التجارة.

وصرح أسامة ربيع بأن الهيئة حريصة على التشاور المستمر مع العملاء والتنسيق المباشر للوقوف على آليات عمل مشتركة يمكن معها تقليل تأثيرات الأزمة الراهنة في البحر الأحمر.

وأشار خلال لقاء مع الرئيس التنفيذي لمجموعة "إم إس سي" إلى أن الأزمة تفرض مزيدا من التحديات على حركة التجارة العابرة للقناة وسلاسل الإمداد العالمية.

ويشن الحوثيون منذ منتصف نوفمبر هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر بعد اندلاع الحرب في غزة، مما أدى إلى اضطراب الحركة العالمية للشحن وأجبر شركات على تغيير مسار رحلاتها إلى مسارات أطول وأغلى تكلفة.

المصدر: RT + وكالات