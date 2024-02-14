إذاعة الجيش الإسرائيلي تكشف هوية مجندة قتلت في قصف صاروخي على صفد (صورة)

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء يوم الأربعاء عن هوية المجندة التي قتلت في قصف صاروخي على صفد في شمال إسرائيل.

وقالت إذاعة الجيش إن القتيلة هي الرقيب سارة بانغو والبالغة من العمر 20 عاما، من موشاف جيا على ساحل عسقلان.

סמ"ר עמר שרה בנג'ו, בת 20 ממושב גיאה, בקרית איסוף יבשתי בגדוד 869, היא ההרוגה מהשיגור הבוקר לעבר בסיס בצפון. יהי זכרה ברוך pic.twitter.com/HxPfbrpsoI — גלצ (@GLZRadio) February 14, 2024

وتعرضت مدينة صفد وبلدات بالجليل الأعلى في شمال إسرائيل لقصف صاروخي من لبنان يوم الأربعاء، مما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة، حسبما أعلنت السلطات الإسرائيلية.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن صواريخ أطلقت من لبنان على قاعدة مقر القيادة الشمالية في صفد.

وردا على ذلك، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية واسعة النطاق مستهدفا عددا من البلدات في عمق الجنوب اللبناني.

وأفاد الجيش في بيان بأنه قصف أهدافا تابعة لـ"قوة الرضوان" وهاجم مباني عسكرية، وغرف عمليات قتالية وبنى تحتية عسكرية في عدة مناطق في لبنان.

وأشار أيضا بأن طائرات مقاتلة هاجمت سلسلة أهداف تابعة لحزب الله في مناطق جبل البريج، وكفر حونة، وكفر دونين، والعديسة والصوانة.

ومن بين الأهداف التي تمت مهاجمتها وفقا للبيان، مبان عسكرية وغرف عمليات قتالية وبنى تحتية استخدمها عناصر الحزب حيث تتبع بعض الأهداف لـ"قوة الرضوان".

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية