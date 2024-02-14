 
مباشر

نتنياهو يرفض مطالب حماس ويصفها بالوهمية

أخبار العالم

نتنياهو يرفض مطالب حماس ويصفها بالوهمية
Globallookpress
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wzci

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مساء الأربعاء، مطالب حماس بالوهمية.

إقرأ المزيد
وزارة الصحة في غزة: الوضع في مجمع ناصر الطبي كارثي ومقلق للغاية
وزارة الصحة في غزة: الوضع في مجمع ناصر الطبي كارثي ومقلق للغاية

وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه "الحقيقة أنني أصر على أن تتخلى حماس عن مطالبها الوهمية، وعندما يفعلون ذلك سنكون قادرين على المضي قدما".

وأضاف: "لقد حررنا هذا الأسبوع اثنين من الرهائن لدى حماس في عملية عسكرية رائعة".

وتابع قائلا: "حتى الآن أطلقنا سراح 112 من الرهائن  في مزيج من الضغط العسكري القوي والمفاوضات الصعبة".

وذكر نتنياهو في بيانه "هذا أيضا هو المفتاح لتحرير المزيد من المختطفين.. الضغط العسكري القوي والمفاوضات الصعبة للغاية".

وكانت التقارير الإعلامية تشير إلى أن "حماس" عرضت مقترحا بإطلاق سراح جميع المعتقلين في السجون الإسرائيلية الذين تم اعتقالهم حتى يوم توقيع الصفقة.

إقرأ المزيد
مراسلنا: قتلى وجرحى في مناطق متفرقة من قطاع غزة جراء استمرار الغارات الإسرائيلية
مراسلنا: قتلى وجرحى في مناطق متفرقة من قطاع غزة جراء استمرار الغارات الإسرائيلية

وكان مسؤول أمريكي قد قال في حديث لقناة "سي إن إن" يوم الثلاثاء إن المفاوضات في القاهرة حول صفقة تبادل المحتجزين بين إسرائيل و"حماس" لم تسفر عن أي اختراق.

إلى ذلك، ذكر موقع "والا" العبري أن رئيس الوزراء الإسرائيلي منع رئيس الموساد من التوجه إلى القاهرة يوم الخميس للمشاركة في محادثات صفقة تبادل الأسرى.

وأشار الموقع العبري إلى أن هذا الرفض جاء في وقت تقرر فيه عقد اجتماع لمجلس الحرب والكابينت الأمني يوم الخميس.

وبحسبما أورد الموقع فإن نتنياهو لا يرى جدوى من عودة رئيس الموساد للمشاركة في المفاوضات طالما ظلت "حماس" متمسكة بمطالبها حول عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب بالإفراج عنهم مقابل الأسرى الاسرائيليين.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الملايين تتزاحم على موقع X لمشاهدة "مقابلة القرن".. ماذا قال بوتين لكارلسون؟