مراسلنا: قتلى وجرحى في مناطق متفرقة من قطاع غزة جراء استمرار الغارات الإسرائيلية

أفاد مراسل RT اليوم الأربعاء باستمرار القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة ما أسفر عن مقتل عدد من الفلسطينيين.

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وذكر مراسلنا أن القوات الإسرائيلية استهدفت سيارة قرب بركة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة ما أسفر عن مقتل سيدتين ورضيع وسائق سيارة.

كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية مجموعة من المواطنين شرق حي الزيتون بمدينة غزة ما تسبب بمقتل 5 اشخاص، إلى ذلك قتل 4 آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزلا غربي النصيرات وسط القطاع.

وأشار مراسلنا إلى استهداف القوات الإسرائيلية مستشفى المعمداني بمدينة غزة بصاروخ استطلاع، كما وشنت الطائرات الإسرائيلية 3 غارات على المناطق الغربية شمال غزة.

هذا وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية بمقتل 10 فلسطينيين بقصف إسرائيلي، استهدف منزلين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ووفقا للوكالة قصف الطيران الإسرائيلي منزلا في مخيم النصيرات ما أدى إلى مقتل أربعة فلسطينيين نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح المجاورة.

كما قتل 6 فلسطينيين وأصيب 5 أخرون، إثر قصف الطائرات الإسرائيلية منزلا آخر قرب دوار أبو صَرار غرب المخيم.

وفي السياق، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن محيط مستشفى الأمل التابع لها في مدينة خان يونس يشهد قصفا عنيفا، ما أدى إلى أضرار كبيرة في المبنى.

كما نسف الجيش الإسرائيلي مربعا سكنيا في حي الأمل غرب خان يونس، ودمر منزلا لعائلة أبو سنيمة شرق رفح جنوب قطاع غزة، وشن غارتين على محيط منطقة التوام شمال غرب القطاع.

المصدر: RT + وفا