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بالفيديو.. آثار الغارات الإسرائيلية على بلدة عدشيت في قضاء النبطية جنوب لبنان

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بالفيديو.. آثار الغارات الإسرائيلية على بلدة عدشيت في قضاء النبطية جنوب لبنان
RT
آثار الغارات الإسرائيلية على بلدة عدشيت في قضاء النبطية جنوب لبنان
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وثقت مقاطع فيديو نشرها مدونون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي آثار الغارات الإسرائيلية على بلدة عدشيت في قضاء النبطية جنوب لبنان.

وقتل 4 أشخاص وأصيب 11 آخرون بغارتين إسرائيليتين على بلدتي الصوانة وعدشيت جنوبي لبنان، كما شنت إسرائيل غارة أخرى على منطقة جبل الريحان، في أعقاب قصف بالصواريخ من الجانب اللبناني استهدف قواعد عسكرية إسرائيلية في محيط مدينة صفد أسفر عن مقتل جندية إسرائيلية وإصابة 8 عسكريين بعضهم في حالة حرجة.

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وقال الدفاع المدني اللبناني إن امرأة وطفليها قتلوا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة الصوانة في جنوب لبنان، كما قتل لبناني وأصيب 9 في غارة أخرى استهدفت بلدة عدشيت في قضاء النبطية.

وكانت المقاتلات الإسرائيلية قد نفذت سلسلة غارات جوية على الصوانة وعدشيت والشهابية ومنطقة بصليا في جبل الريحان باقليم التفاح جنوبي لبنان، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط عدة بلدات حدودية.

وأفاد الجيش بأنه هاجم مصدر إطلاق الصواريخ التي استهدفت القيادة الشمالية والقاعدة الجوية في ميرون، وقاعدة عسكرية في صفد.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن الهجوم هو الأخطر منذ اندلاع الحرب بالجبهة الشمالية.

المصدر: RT

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