بالفيديو.. آثار الغارات الإسرائيلية على بلدة عدشيت في قضاء النبطية جنوب لبنان

وثقت مقاطع فيديو نشرها مدونون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي آثار الغارات الإسرائيلية على بلدة عدشيت في قضاء النبطية جنوب لبنان.

موجة واسعة من الاعتداءات "الاسرائيلية" على #جنوب_لبنان عدشيت في النبطية ، وادي كفردجال بين ميفدون وشوكين وعدشيت ، ديركيفا وكفردونين وعلى أطراف بصليا في إقليم التفاح ، زحلتا في قضاء جزين . #لبنانpic.twitter.com/DJuy12hq97 — Wafaa Magazine (@magazine_wafaa) February 14, 2024

🔴شاهد| #الطيران الحربي المعادي نفذ سلسلة غارات جوية إستهدفت بلدات عدشيت في قضاء النبطية بصليا في إقليم التفاح وبلدتي الصوانة والشهابية#لبنان#جنوب_لبنانpic.twitter.com/5WENKsrVFm — جريدة الوفاق (@alvefagh) February 14, 2024

فيديو | لحظة شن طيران الاحتلال غارة على بلدة عدشيت قضاء النبطية جنوب لبنان pic.twitter.com/KOX93AvMap — احمد فوزي - Ahmed Faozi (@AFYemeni) February 14, 2024

الطيران الحربي المعادي نفذ سلسلة غارات جوية إستهدفت بلدات #عدشيت في قضاء النبطية بصليا في إقليم التفاح و بلدتي والصوانة و الشهابية pic.twitter.com/5pMd1idZKi — حسين المرتضى (@eabaas24) February 14, 2024

الغارة التي استهدفت بلدة عدشيت قضاء النبطية جنوبي لبنان قبل قليل#رفح_تحت_القصفpic.twitter.com/2Dg4lsRwIk — Mix World (@alking14399969) February 14, 2024

وقتل 4 أشخاص وأصيب 11 آخرون بغارتين إسرائيليتين على بلدتي الصوانة وعدشيت جنوبي لبنان، كما شنت إسرائيل غارة أخرى على منطقة جبل الريحان، في أعقاب قصف بالصواريخ من الجانب اللبناني استهدف قواعد عسكرية إسرائيلية في محيط مدينة صفد أسفر عن مقتل جندية إسرائيلية وإصابة 8 عسكريين بعضهم في حالة حرجة.

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وقال الدفاع المدني اللبناني إن امرأة وطفليها قتلوا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة الصوانة في جنوب لبنان، كما قتل لبناني وأصيب 9 في غارة أخرى استهدفت بلدة عدشيت في قضاء النبطية.

وكانت المقاتلات الإسرائيلية قد نفذت سلسلة غارات جوية على الصوانة وعدشيت والشهابية ومنطقة بصليا في جبل الريحان باقليم التفاح جنوبي لبنان، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط عدة بلدات حدودية.

وأفاد الجيش بأنه هاجم مصدر إطلاق الصواريخ التي استهدفت القيادة الشمالية والقاعدة الجوية في ميرون، وقاعدة عسكرية في صفد.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن الهجوم هو الأخطر منذ اندلاع الحرب بالجبهة الشمالية.

المصدر: RT