بوتين يشكر وزارة الطوارئ على إجلاء المواطنين من منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
Sputnik
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أشاد الرئيس فلاديمير بوتين بعمل وزارة حالات الطوارئ الروسية وجهودها في إجلاء المواطنين الروس من منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
جاء ذلك في رسالة تحية وجهها رئيس الدولة للمشاركين في اجتماع هيئة رئاسة الوزارة.
وقال الرئيس بوتين: "تستحق الثناء الكبير، المساعدات الضخمة التي قدمها عناصر وزارة الطوارئ الروسية، للمتضررين من الزلازل القوية في تركيا وسوريا، وقيامهم بتنفيذ عمليات الإجلاء الفوري للمواطنين الروس من منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ومناطق الأزمات الأخرى".
المصدر: تاس