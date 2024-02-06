الطوارئ الروسية تعتزم إنشاء مركز لتدريب رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ في سوريا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها ستنشئ مركزا لتدريب رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ في سوريا.

وقال رئيس وزارة الطوارئ الروسية، ألكسندر كورينكوف: "تم التوقيع على هذا الأمر من طرف الحكومة الروسية في ديسمبر من العام الماضي".

بالإضافة إلى ذلك، سيقوم الجانب الروسي بتزويد سوريا بالآلات والمعدات المنتجة محليا، والتي من المخطط استخدامها في تدريب رجال الإنقاذ السوريين واستخدامها عمليا في الإنقاذ.

المصدر: نوفوستي