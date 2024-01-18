طائرة تابعة لوزارة الطوارئ تنقل مجموعة جديدة من الروس من غزة إلى موسكو

وصلت طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية إلى موسكو وعلى متنها مجموعة جديدة من المواطنين الروس الذين تم إجلاؤهم من غزة.

وأفاد المكتب الصحفي للوزارة: "هبطت طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية وعلى متنها مجموعة من المواطنين الروس وأفراد عائلاتهم الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة، في مطار دومودييدوفو. ونقلت الرحلة الخاصة 35 شخصا إلى روسيا، من بينهم 25 طفلا".

في المجموع، تم إجلاء 1193 روسيا وأفراد أسرهم إلى الوطن.

إقرأ المزيد

وقد بدأت روسيا في 12 نوفمبر بإجلاء المواطنين الروس وأفراد عائلاتهم من قطاع غزة. وقالت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في 20 ديسمبر، إن فرقة العمل التابعة لوزارة حالات الطوارئ، أنهت عملها في مصر لإجلاء الروس من غزة وعادت إلى موسكو.

وبحسب المتحدثة باسم الخارجية الروسية، سيتم إجلاء من تبقى من المواطنين الروس في قطاع غزة بشكل فردي بعد الانتهاء من عملية الإخلاء المنظمة.

المصدر: تاس