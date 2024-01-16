إجلاء سياح بعد محاصرتهم بالثلوج لأسبوع بسبب انهيارات جليدية في الصين

أعلنت وسائل إعلام صينية أن عمال الإنقاذ تمكنوا من إجلاء سائحين يوم الثلاثاء من منطقة تزلج في شمال غرب الصين حيث تسببت الانهيارات الجليدية في محاصرة أكثر من ألف شخص لمدة أسبوع.

وأغلقت الانهيارات الجليدية الطرق، ما أدى إلى تقطع السبل بالسياح والسكان في قرية بمقاطعة ألتاي بإقليم شينجيانغ، بالقرب من حدود الصين مع منغوليا وروسيا وكازاخستان.

ونقل المصابون جوا على متن مروحية عسكرية، مع نقل إمدادات مثل الغذاء والوقود.

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وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الصينية بأن الطريق الذي أغلقته الثلوج تم فتحه يوم الثلاثاء، ما مكن المركبات من الدخول، والسياح من المغادرة.

وأظهرت لقطات عشرات السائحين وهم يحملون أمتعتهم فوق مناطق مغطاة بالثلوج باتجاه مروحية عسكرية، فيما شوهد صف طويل من السيارات المنطلقة على الطريق الذي أعيد فتحه.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن إدارة الطرق السريعة المحلية قولها إن الانهيارات الجليدية أثرت على 350 كيلومترا من الطرق. وتعرقلت جهود تطهير الطرق بسبب جغرافية المنطقة، حيث تقع الطرق المؤدية إلى المنطقة في واد به منحدرات مغطاة بالأشجار.

وتعرضت مقاطعة ألتاي، المعروفة كوجهة للتزلج، لتساقط ثلوج كثيفة منذ أوائل يناير وقالت صحيفة تشاينا ديلي نقلا عن مكتب الأرصاد الجوية في شينجيانغ إنه تم الإبلاغ عن 31 انهيارا جليديا على الأقل حتى يوم السبت.

وقالت السلطات في منطقة كاناس إن المنطقة ستكون مغلقة حتى 20 يناير على الأقل بسبب استمرار الطقس القاسي.

المصدر: أ ب