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مقتل 10 أشخاص جراء انهيارات جليدية في طاجيكستان

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مقتل 10 أشخاص جراء انهيارات جليدية في طاجيكستان
Sputnik
طاجيكستان
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أفادت لجنة الطوارئ بجمهورية طاجيكستان بمصرع 10 أشخاص جراء انهيارات جليدية وقعت اليوم الأربعاء في أراضي البلاد.

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وجاء في بيان صدر عن اللجنة ونشر في موقعها الرسمي: "في 15 فبراير الجاري عند 65,8 كيلومترا من طريق دوشانبه-فارزوب السريع غطت الانهيارات الجليدية 4 سيارات... لسوء الحظ، لقي سائق واحد مصرعه".

هذا وأفادت اللجنة بمصرع 9 أشخاص جراء انهيارات جليدية وقعت اليوم الأربعاء في منطقة غورنو باداخشانسكايا ذاتية الحكم في شرق الجمهورية.

المصدر: تاس

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