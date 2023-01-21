التبت.. مقتل 28 وإصابة 5 آخرين في انهيار جليدي (فيديو)

لقي 28 شخصا مصرعهم، وأصيب 5 آخرون بجروح خطيرة، إثر انهيار جليدي في مدينة نينغتشي في التبت.

وأفادت وكالة Xinhua الصينية، بأن مجموعة من الأشخاص علقوا داخل نفق للسيارات، إثر وقوع انهيار جليدي، على امتداد الطريق بين قرية باي في مقاطعة مينلينغ، ومخرج نفق دوكسونغ لا، في مقاطعة ميدوغ.

ووفقا لوكالة Zakon.kz، تمكنت طواقم الإنقاذ، من إخراج 53 شخصا، كانوا عالقين في النفق، بعد حفر ممر بطول 7.5 كم.

ويقع جبل Doksong La على ارتفاع 4500 متر تقريبا، ويتميز بشدة منحدراته، ووفقا لسلطات التبت، وقع الانهيار الجليدي، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، والرياح الشديدة.

المصدر: وكالات