"أكسيوس" يكشف كواليس إرسال نتنياهو وفده إلى القاهرة و"المهمة" الوحيدة المكلف بها

ذكر موقع "أكسيوس" أن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرسال وفده التفاوضي بشأن غزة إلى القاهرة كان يوم الاثنين فقط، ونقل عن مصادر أنه طلب "الاستماع فقط".

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين أن هذا القرار جاء بعد طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من نتنياهو خلال مكالمتهما الهاتفية يوم الأحد الماضي، وأقنعه بإرسال وفد إلى العاصمة المصرية القاهرة.

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وأضاف المسؤولون: "نعم، ولكن المسؤولين الإسرائيليين كانوا هناك للاستماع فقط".

بدوره، قرر اللواء في الجيش الإسرائيلي نيتسان ألون، وهو مسؤول الجيش في قضية الرهائن في قطاع غزة، عدم الانضمام إلى الوفد بعد أن رفض نتنياهو منح فريق التفاوض تفويضا لتقديم أفكار جديدة، بحسب ما أكدته 3 مصادر مطلعة على الأمر.

وأضافت المصادر أنه خلال المناقشات التحضيرية للرحلة إلى القاهرة، اقترح ألون مسار عمل معين للمحادثات، ولكن نتنياهو رفض الأفكار وأمر الوفد بالاستماع فقط.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لموقع "أكسيوس": "للاستماع فقط، تكفي أذنان، ولا تحتاج إلى 12". وبذلك أرسل ألون نائبه بدلا منه.

هذا وقد غادر الوفد الإسرائيلي المفاوض بشأن غزة، القاهرة، في ظل معلومات عن "أجواء إيجابية" سادت الاجتماع الذي شارك فيه مسؤولون رفيعو المستوى من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل.

وأفاد موقع "واينت" بأنه تم تمديد المفاوضات في القاهرة حول الاتفاق على إطلاق سراح الأسرى ووقف القتال في غزة لمدة 3 أيام أخرى.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤول أمريكي قوله إن "مسؤولين من رتب أدنى سيشاركون في المحادثات في الأيام المقبلة، وسيواصلون مناقشة إطار جديد للصفقة".

المصدر: RT