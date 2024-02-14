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الوفد الإسرائيلي حول غزة يغادر القاهرة على وقع "أجواء إيجابية"

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الوفد الإسرائيلي حول غزة يغادر القاهرة على وقع
Globallookpress
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غادر الوفد الإسرائيلي المفاوض بشأن غزة القاهرة، في ظل معلومات عن "أجواء إيجابية" سادت الاجتماع الذي شارك فيه مسؤولون رفيعو المستوى من مصر وقطر والولايات المتجدة وإسرائيل.

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"سي إن إن": مفاوضات القاهرة بشأن غزة لم تحقق أي اختراق نحو الصفقة النهائية

وأفاد موقع "واينت" بأنه تم تمديد المفاوضات في القاهرة حول الاتفاق على إطلاق سراح الأسرى ووقف القتال في غزة لمدة ثلاثة أيام أخرى.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤول أمريكي قوله إن "مسؤولين من رتب أدنى سيشاركون في المحادثات في الأيام المقبلة، وسيواصلون مناقشة إطار جديد للصفقة".

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن أجواء "إيجابية" سادت المناقشات بين مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ورئيس الموساد ورئيس الوزراء القطري ومسؤولين مصريين في القاهرة الثلاثاء "للعمل على التوصل إلى هدنة في قطاع غزة".

لكن رغم المحادثات "المثمرة" فإن المفاوضات في القاهرة حول صفقة تبادل المحتجزين بين إسرائيل و"حماس" لم تسفر عن أي اختراق، وفق ما نقلت "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي.

كما نقلت القناة الأمريكية عن مصدرين في "حماس" قولهما إن وفد الحركة لا يخطط للتوجه إلى مصر هذا الأسبوع.

المصدر: وكالات

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