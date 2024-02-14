آلاف اللبنانيين يحتشدون في الذكرى الـ 19 لاغتيال الحريري (فيديو)

احتشد آلاف اللبنانيين اليوم الأربعاء، للاحتفال بالذكرى الـ 19 لاغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري.

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وتجمع الآلاف من مناصري "تيار المستقبل" في وسط بيروت إحياء للذكرى 19 لاغتيال الحريري، قبيل وصول نجله سعد الحريري إلى الضريح.

ولدى وصوله إلى وسط بيروت جال الحريري بين الحشود الذين تجمهروا حوله وأطلقوا هتافات التأييد والدعم.

ولدى مغادرته، تحدث الحريري إلى وسائل الإعلام متوجها إلى الحشود قائلا: "سأبقى إلى جانبكم ومعكم.. كل شي بوقتو حلو وسعد الحريري ما بيترك الناس".

وأضاف الحريري متوجها لمؤيديه: "قولوا للجميع إنكم عدتم إلى الساحة، ومن دونكم ليس هناك بلد ماشي".

وبعد "اعتكاف" دام سنتين، عاد سعد الحريري إلى بيروت أول من أمس للاحتفال بذكرى اغتيال والده، مستهلا عودته بلقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالمقر الحكومي.

وتأتي عودة الحريري إلى لبنان، فيما أطلق مناصروه "النفير" في المناطق منذ أكثر من أسبوع بغرض التجمع في المناسة المذكورة تحت عنوان "تعوا ننزل تيرجع"، بهدف دفع الحريري باتجاه العودة إلى العمل السياسي".

وكان الحريري علق في 24 يناير 2022، عمله في الحياة السياسية، داعيا "تيار المستقبل" للقيام بالخطوة نفسها وعدم الترشح للانتخابات، معللا قراره باقتناعه بأن "لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة".

المصدر: RT